Pedullà: "Dragowski resta, ma il suo agente non è d'accordo. Per Thereau si decide entro venerdì"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato delle operazioni in uscita da parte della Fiorentina, intervenendo ai microfoni di Radio Bruno: "Al momento parliamo solo di situazioni minori. Baroni è...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato delle operazioni in uscita da parte della Fiorentina, intervenendo ai microfoni di Radio Bruno: "Al momento parliamo solo di situazioni minori. Baroni è pronto a trasferirsi all’Entella, mentre vediamo se per Thereau si sbloccherà qualcosa da qui a venerdì. In porta non ci sono grandi novità, Dragowski va verso la permanenza, anche se il suo procuratore non è d’accordo".