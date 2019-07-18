Gazzetta, a Thereau proposta rescissione con buonuscita pari a 400mila euro. Per ora il francese rifiuta
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Cyril Thereau è fuori dal progetto viola. Pradè e Barone gli hanno offerto una rescissione del contratto con buonuscita pari a 400mila euro ma per ora l'...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 14:22
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Cyril Thereau è fuori dal progetto viola. Pradè e Barone gli hanno offerto una rescissione del contratto con buonuscita pari a 400mila euro ma per ora l'attaccante francese ha rifiutato la proposta visto che ha ancora un altro anno di contratto a 700mila euro.