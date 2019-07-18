Gazzetta, a Thereau proposta rescissione con buonuscita pari a 400mila euro. Per ora il francese rifiuta

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Cyril Thereau è fuori dal progetto viola. Pradè e Barone gli hanno offerto una rescissione del contratto con buonuscita pari a 400mila euro ma per ora l'...

A cura di Redazione Labaroviola 18 luglio 2019 14:22

Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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