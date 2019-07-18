Labaro Viola

Gazzetta, a Thereau proposta rescissione con buonuscita pari a 400mila euro. Per ora il francese rifiuta

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Cyril Thereau è fuori dal progetto viola. Pradè e Barone gli hanno offerto una rescissione del contratto con buonuscita pari a 400mila euro ma per ora l'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 14:22
Gazzetta, a Thereau proposta rescissione con buonuscita pari a 400mila euro. Per ora il francese rifiuta - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Thereau
Condividi

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Cyril Thereau è fuori dal progetto viola. Pradè e Barone gli hanno offerto una rescissione del contratto con buonuscita pari a 400mila euro ma per ora l'attaccante francese ha rifiutato la proposta visto che ha ancora un altro anno di contratto a 700mila euro.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok