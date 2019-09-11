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Quanto guadagnano e quando scadono i contratti dei giocatori viola? Ribery top, Chiesa, Badelj e Milenkovic...

Ecco la griglia pubblicata questa mattina su Tuttosport sul monte ingaggi della Fiorentina con relative scadenze contrattuali. Ecco la classifica dello spogliatoio viola 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2019 14:54
Quanto guadagnano e quando scadono i contratti dei giocatori viola? Ribery top, Chiesa, Badelj e Milenkovic... -
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Ecco la griglia pubblicata questa mattina su Tuttosport sul monte ingaggi della Fiorentina con relative scadenze contrattuali. Ecco la classifica dello spogliatoio viola

Quanto guadagnano e quando scadono i contratti dei giocatori viola? Ribery top, Chiesa, Badelj e Milenkovic...

 

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