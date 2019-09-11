Quanto guadagnano e quando scadono i contratti dei giocatori viola? Ribery top, Chiesa, Badelj e Milenkovic...
Ecco la griglia pubblicata questa mattina su Tuttosport sul monte ingaggi della Fiorentina con relative scadenze contrattuali. Ecco la classifica dello spogliatoio viola
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2019 14:54
Ecco la griglia pubblicata questa mattina su Tuttosport sul monte ingaggi della Fiorentina con relative scadenze contrattuali. Ecco la classifica dello spogliatoio viola