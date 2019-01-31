Thereau-Cagliari si può. Si cerca l'accordo con la Fiorentina, ma la società viola...

Accelerata del Cagliari per Cyril Thereau, attaccante francese della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore prenderebbe il posto lasciato libero da Sau, ma le società...

Accelerata del Cagliari per Cyril Thereau, attaccante francese della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore prenderebbe il posto lasciato libero da Sau, ma le società stanno ancora lavorando sui termini dell'operazione, perché il club viola non vorrebbe contribuire al pagamento dell'ingaggio dell'ex Udinese e Chievo Verona.

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