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Thereau-Cagliari si può. Si cerca l'accordo con la Fiorentina, ma la società viola...

Accelerata del Cagliari per Cyril Thereau, attaccante francese della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore prenderebbe il posto lasciato libero da Sau, ma le società...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 13:54
Thereau-Cagliari si può. Si cerca l'accordo con la Fiorentina, ma la società viola... - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Accelerata del Cagliari per Cyril Thereau, attaccante francese della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore prenderebbe il posto lasciato libero da Sau, ma le società stanno ancora lavorando sui termini dell'operazione, perché il club viola non vorrebbe contribuire al pagamento dell'ingaggio dell'ex Udinese e Chievo Verona.

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