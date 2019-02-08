Thereau e il video a luci rosse: "E' di quattro anni fa, ora è un casino"

Nuovo episodio nel caso a luci rosse che sta coinvolgendo Cyril Thereau. Sul web sta girando un video hard in cui si vede l'attaccante del Cagliari riprendere un altro uomo - probabilmente un (ex?) co...

Nuovo episodio nel caso a luci rosse che sta coinvolgendo Cyril Thereau. Sul web sta girando un video hard in cui si vede l'attaccante del Cagliari riprendere un altro uomo - probabilmente un (ex?) compagno di squadra - mentre fa sesso con una donna. Luogo e data sono ignoti, oggi spunta un audio attribuito al francese che spiega: "È una cosa di 4-5 anni fa, quando ero all'Udinese. Non so come sia uscita fuori, ora è un casino". Negato dunque ogni coinvolgimenti di Alban Lafont portiere della Fiorentina che nella giornata di ieri si era dichiarato innocente

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