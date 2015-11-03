Notizie Infortunio Lafont Fiorentina

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Thereau e il video a luci rosse: "E' di quattro anni fa, ora è un casino"

08 febbraio 2019 10:38

Report medico: per Lafont problema al bicipite femorale della coscia destra. Nei prossimi giorni...

02 settembre 2018 20:29

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