Report medico: per Lafont problema al bicipite femorale della coscia destra. Nei prossimi giorni...
Acf Fiorentina comunica che il calciatore Alban Lafont ha dovuto lasciare il campo al termine del primo tempo, a causa di un problema muscolare a carico del bicipite femorale della coscia destra.Il ca...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2018 20:29
Acf Fiorentina comunica che il calciatore Alban Lafont ha dovuto lasciare il campo al termine del primo tempo, a causa di un problema muscolare a carico del bicipite femorale della coscia destra.
Il calciatore nei prossimi giorni svolgerà gli esami per valutare meglio l'entità dell'infortunio.