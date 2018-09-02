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Report medico: per Lafont problema al bicipite femorale della coscia destra. Nei prossimi giorni...

Acf Fiorentina comunica che il calciatore Alban Lafont ha dovuto lasciare il campo al termine del primo tempo, a causa di un problema muscolare a carico del bicipite femorale della coscia destra.Il ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2018 20:29
Report medico: per Lafont problema al bicipite femorale della coscia destra. Nei prossimi giorni... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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Acf Fiorentina comunica che il calciatore Alban Lafont ha dovuto lasciare il campo al termine del primo tempo, a causa di un problema muscolare a carico del bicipite femorale della coscia destra.

Il calciatore nei prossimi giorni svolgerà gli esami per valutare meglio l'entità dell'infortunio.

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