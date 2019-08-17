Thereau non trova una nuova squadra. Resterà in viola fino a gennaio

Secondo quanto scrive La Nazione, sono flebili le possibilità che negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina riesca a trovare una nuova squadra per Cyril Thereau. L'attaccante francese infatti reste...

Secondo quanto scrive La Nazione, sono flebili le possibilità che negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina riesca a trovare una nuova squadra per Cyril Thereau. L'attaccante francese infatti resterà in viola almeno fino a gennaio visto che l'unica soluzione è una separazione consensuale che non sembra trovar accordo. Per Thereau la finestra giusta sarà quindi il mercato invernale.