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Thereau non trova una nuova squadra. Resterà in viola fino a gennaio

Secondo quanto scrive La Nazione, sono flebili le possibilità che negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina riesca a trovare una nuova squadra per Cyril Thereau. L'attaccante francese infatti reste...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 12:35
Thereau non trova una nuova squadra. Resterà in viola fino a gennaio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive La Nazione, sono flebili le possibilità che negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina riesca a trovare una nuova squadra per Cyril Thereau. L'attaccante francese infatti resterà in viola almeno fino a gennaio visto che l'unica soluzione è una separazione consensuale che non sembra trovar accordo. Per Thereau la finestra giusta sarà quindi il mercato invernale.

 

 

 

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