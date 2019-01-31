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Thereau va al Cagliari, trovato l'accordo. Prestito secco fino a giugno. I dettagli

Secondo quanto riportato da Radio Bruno è stato trovato l'accordo per il trasferimento a Cagliari di Cyril Thereau, viola e sardi si sono accordati per il prestito secco del centravanti francese con i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 14:23
Thereau va al Cagliari, trovato l'accordo. Prestito secco fino a giugno. I dettagli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno è stato trovato l'accordo per il trasferimento a Cagliari di Cyril Thereau, viola e sardi si sono accordati per il prestito secco del centravanti francese con il pagamento dello stipendio a carico della società rossoblu. Se ne va quindi l'attaccante ormai ai margini della rosa viola.

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