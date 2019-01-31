Thereau va al Cagliari, trovato l'accordo. Prestito secco fino a giugno. I dettagli
Secondo quanto riportato da Radio Bruno è stato trovato l'accordo per il trasferimento a Cagliari di Cyril Thereau, viola e sardi si sono accordati per il prestito secco del centravanti francese con i...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 14:23
Secondo quanto riportato da Radio Bruno è stato trovato l'accordo per il trasferimento a Cagliari di Cyril Thereau, viola e sardi si sono accordati per il prestito secco del centravanti francese con il pagamento dello stipendio a carico della società rossoblu. Se ne va quindi l'attaccante ormai ai margini della rosa viola.