Thereau non vuole lasciare Firenze. Solo una squadra potrebbe convincerlo. Le destinazioni...

Cyril Thereau. Attaccante all’occorrenza esterno, 36 anni è finito ai margini del progetto giovani della Fiorentina. E non poteva essere altrimenti, viste le premesse della rosa di Stefano Pioli, tra...

Cyril Thereau. Attaccante all’occorrenza esterno, 36 anni è finito ai margini del progetto giovani della Fiorentina. E non poteva essere altrimenti, viste le premesse della rosa di Stefano Pioli, tra le più giovani d’Europa. Non è questione soltanto d’età.

Perché il francese nei primi mesi a Firenze aveva anche segnato e giocato spesso come titolare nel tridente insieme a Chiesa e Simeone. Fu proprio Pioli a chiederlo alla sua dirigenza, che dopo due gare e altrettante sconfitte a inizio dello scorso campionato, decise di affidarsi all’esperienza del francese: così il 31 agosto del 2017, nell’ultimo giorno di mercato, i viola spesero 2 milioni di euro e fecero firmare un contratto triennale da 700 mila euro al giocatore.

Oggi ci sarebbero dei club interessati a lui. Così come era capitato in estate.

«Vieni a Cagliari?». «No, grazie».

«Ti andrebbe di aiutare il Frosinone a salvarsi?». «No, grazie».

«“Vorresti tornare a Verona, dove ti ricordano con grande affetto, e puntare a un obiettivo quasi impossibile?». «No grazie, davvero».

Thereau sta bene qui e come potergli dare torto. Quando in quel giorno di fine agosto il suo agente lo chiamò per dirgli della Fiorentina quasi non ci credeva. Il punto di arrivo per chi ha sempre inseguito il sogno di giocare in una piazza meravigliosa, calda e appassionata come quella di Firenze. Adesso è difficile per qualsiasi club provare a convincere il giocatore: un po’ perché pesa lo stipendio, in scadenza giugno 2020. Un po’ perché Thereau pare aver confidato agli amici che potrà cambiare città solo in caso di un progetto più affascinante. Che riesca a entusiasmarlo.

Perché oltre ai soldi, nel calcio, contano le motivazioni. Se poi hai un contratto solido che ti copre le spalle, tutto il resto puoi viverlo con più serenità. Il rischio che “Cirillo”, come lo chiamano i tifosi viola, rimanga qui anche dopo la sessione invernale è reale. saltasse Vlahovic, infatti, l’Empoli allora chiederebbe proprio Thereau.

La novità è che il francese, stavolta, ci starebbe pensando seriamente. In fondo Empoli non è così lontana e questo è un fattore da non sottovalutare. Nel frattempo continua ad allenarsi, posta sui social alcune foto con la famiglia, con gli amici, al termine di una partitella insieme ai compagni di squadra.

E soprattutto non crea problemi all’interno e all’esterno del campo. Ma in attesa della telefonata giusta, per il momento i bagagli possono rimanere in soffitta.

Repubblica