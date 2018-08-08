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TuttoSport, sfoltimento offensivo: Thereau potrebbe lasciare i viola gratis

Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, la Fiorentina visto il sovraffollamento offensivo, potrebbe cedere a titolo gratuito Cyril Thereau, la manovra potrebbe incentivare le soc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2018 11:05
TuttoSport, sfoltimento offensivo: Thereau potrebbe lasciare i viola gratis - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Rassegna Stampa
Thereau
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Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, la Fiorentina visto il sovraffollamento offensivo, potrebbe cedere a titolo gratuito Cyril Thereau, la manovra potrebbe incentivare le società a prenderlo liberando la squadra viola di un ingaggio, viste anche le attuali precarie condizioni fisiche. Seguiranno sviluppi...

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