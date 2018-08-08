TuttoSport, sfoltimento offensivo: Thereau potrebbe lasciare i viola gratis
Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, la Fiorentina visto il sovraffollamento offensivo, potrebbe cedere a titolo gratuito Cyril Thereau, la manovra potrebbe incentivare le soc...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2018 11:05
Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, la Fiorentina visto il sovraffollamento offensivo, potrebbe cedere a titolo gratuito Cyril Thereau, la manovra potrebbe incentivare le società a prenderlo liberando la squadra viola di un ingaggio, viste anche le attuali precarie condizioni fisiche. Seguiranno sviluppi...