TOP E FLOP, gatto Lafont, bene Montiel. Male Sottil e Gerson. Veretout...

TOPLafont, replica con sicurezza e tranquillità la prima ottima partita. Sempre sicuro e attento in partita compie un paio di ottime parate. Decisivo un suo rigore parato per la vittoria finale della...

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Lafont, replica con sicurezza e tranquillità la prima ottima partita. Sempre sicuro e attento in partita compie un paio di ottime parate. Decisivo un suo rigore parato per la vittoria finale della squadra.

Montiel, tiene botta anche contro un avversario che ha molta forza fisica. Merita sicuramente un occasione in prima squadra visto come si sta comportando in questo avvio di stagione. Tanti gli spunti e ottimi un paio di passaggi per Vlahovic.

Veretout, il centrocampo soffre senza di lui. Nella seconda partita si vede la differenza di avere un centrocampista di tale passo. Oltre al ritmo che da alla squadra buono anche il recupero palla e le giocate offensive.

FLOP

Thereau, non è propriamente colpa sua, ma dopo cinque minuti di campo si è infortunato nuovamente. Non sarà semplice per Corvino cedere un giocatore che ha problemi fisici continui ed un ingaggio così alto.

Gerson, non si vede moltissimo anche se cresce col passare dei minuti. Si fa prendere troppo dal nervosismo e se la prende con i compagni, in particolare con Sottil e non le manda a dire neanche all'allenatore.

Sottil, dispiace dirlo perchè la stima per il ragazzo è tantissima. Purtroppo però il ragazzo sembra poco pronto, meno anche di Montiel ed ha bisogno di andarsi a fare le ossa in una realtà un po' diversa.

Lorenzo Bigiotti