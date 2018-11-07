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Thereau torna in gruppo dopo due infortuni. Possibilità contro il Frosinone?

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, l'ex Udinese Cyril Thereau nella giornata di oggi dovrebbe finalmente tornare ad allenarsi in gruppo..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2018 10:46
Thereau torna in gruppo dopo due infortuni. Possibilità contro il Frosinone? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
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Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, l'ex Udinese Cyril Thereau nella giornata di oggi dovrebbe finalmente tornare ad allenarsi in gruppo. Il francese ha subito un paio d'infortuni molto fastidiosi dall'estate che l'hanno costretto a rimanere ai box più del previsto. Per lui fin'ora 0 minuti ma l'opportunità di tornare a calcare un campo a partire già da venerdì contro il Frosinone. Pioli punterà ancora su di lui?

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