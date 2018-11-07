Convocati Italia, Mancini punta su Chiesa e Biraghi. Benassi a forte rischio..
Come scritto dal quotidiano Il Corriere dello Sport, Roberto Mancini è pronto nuovamente a convocare i viola Chiesa e Biraghi. Il giovane esterno della Fiorentina..
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2018 10:34
Come scritto dal quotidiano Il Corriere dello Sport, Roberto Mancini è pronto nuovamente a convocare i viola Chiesa e Biraghi. Il giovane esterno della Fiorentina dovrebbe affiancare Bernardeschi e Insigne nella gara di Nation Cup contro il Portogallo il 17 Novembre. Benassi è invece nuovamente a rischio nonostante la recente rete contro il Torino.