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Convocati Italia, Mancini punta su Chiesa e Biraghi. Benassi a forte rischio..

Come scritto dal quotidiano Il Corriere dello Sport, Roberto Mancini è pronto nuovamente a convocare i viola Chiesa e Biraghi. Il giovane esterno della Fiorentina..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2018 10:34
Convocati Italia, Mancini punta su Chiesa e Biraghi. Benassi a forte rischio.. -
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Come scritto dal quotidiano Il Corriere dello Sport, Roberto Mancini è pronto nuovamente a convocare i viola Chiesa e Biraghi. Il giovane esterno della Fiorentina dovrebbe affiancare Bernardeschi e Insigne nella gara di Nation Cup contro il Portogallo il 17 Novembre. Benassi è invece nuovamente a rischio nonostante la recente rete contro il Torino.

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