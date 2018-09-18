I convocati di Pioli per Genova, c'è Lafont ma giocherà Dragowski, presente anche Thereau
Ecco i convocati di Stefano Pioli per la partita in programma domani alle ore 19 allo stadio Marassi di Genova:Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilso...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 17:12
Ecco i convocati di Stefano Pioli per la partita in programma domani alle ore 19 allo stadio Marassi di Genova:
Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Sottil, Thereau e Veretout.