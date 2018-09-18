Labaro Viola

I convocati di Pioli per Genova, c'è Lafont ma giocherà Dragowski, presente anche Thereau

Ecco i convocati di Stefano Pioli per la partita in programma domani alle ore 19 allo stadio Marassi di Genova:Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 17:12
I convocati di Pioli per Genova, c'è Lafont ma giocherà Dragowski, presente anche Thereau - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
News
Fiorentina
Sampdoria
Pioli
Dragowski
Convocati
Thereau
Lafont
Condividi

Ecco i convocati di Stefano Pioli per la partita in programma domani alle ore 19 allo stadio Marassi di Genova:

Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Sottil, Thereau e Veretout.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok