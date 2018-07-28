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Infortunio muscolare per Thereau. Sostituito da Montiel dopo 5' minuti

Non è un periodo calcistico molto fortunato per il 77 viola Thereau. Il francese dopo essere entrato in campo da 5 minuti nell'amichevole contro il Fulham, si è fermato accusando un infortunio muscola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 19:09
Infortunio muscolare per Thereau. Sostituito da Montiel dopo 5' minuti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Non è un periodo calcistico molto fortunato per il 77 viola Thereau. Il francese dopo essere entrato in campo da 5 minuti nell'amichevole contro il Fulham, si è fermato accusando un infortunio muscolare ed ha abbandonato il campo per fare posto a Montiel

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