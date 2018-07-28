Infortunio muscolare per Thereau. Sostituito da Montiel dopo 5' minuti

Non è un periodo calcistico molto fortunato per il 77 viola Thereau. Il francese dopo essere entrato in campo da 5 minuti nell'amichevole contro il Fulham, si è fermato accusando un infortunio muscola...

Non è un periodo calcistico molto fortunato per il 77 viola Thereau. Il francese dopo essere entrato in campo da 5 minuti nell'amichevole contro il Fulham, si è fermato accusando un infortunio muscolare ed ha abbandonato il campo per fare posto a Montiel