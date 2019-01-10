"Thereau ha rifiutato Cagliari, Chievo e Frosinone. Vuole restare alla Fiorentina, ma a fine mercato..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia, queste le sue parole su Thereau:"Il calciatore ha 5 offerte, tre dall'Italia e due dall'estero, lui ha rifiutato tutto anche dal campiona...

A cura di Redazione Labaroviola 10 gennaio 2019 23:29

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau

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