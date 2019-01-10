"Thereau ha rifiutato Cagliari, Chievo e Frosinone. Vuole restare alla Fiorentina, ma a fine mercato..."
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia, queste le sue parole su Thereau:"Il calciatore ha 5 offerte, tre dall'Italia e due dall'estero, lui ha rifiutato tutto anche dal campiona...
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2019 23:29
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia, queste le sue parole su Thereau:
"Il calciatore ha 5 offerte, tre dall'Italia e due dall'estero, lui ha rifiutato tutto anche dal campionato italiano, compreso il ritorno a Verona. La sua intenzione è quella di restare a Firenze nonostante con Muriel sia ancora più chiuso. Per adesso la realtà è questa, se poi a fine mercato le cose cambiassero allora tutto sarà ancora aperto"