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"Thereau ha rifiutato Cagliari, Chievo e Frosinone. Vuole restare alla Fiorentina, ma a fine mercato..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia, queste le sue parole su Thereau:"Il calciatore ha 5 offerte, tre dall'Italia e due dall'estero, lui ha rifiutato tutto anche dal campiona...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2019 23:29
"Thereau ha rifiutato Cagliari, Chievo e Frosinone. Vuole restare alla Fiorentina, ma a fine mercato..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
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L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia, queste le sue parole su Thereau:

"Il calciatore ha 5 offerte, tre dall'Italia e due dall'estero, lui ha rifiutato tutto anche dal campionato italiano, compreso il ritorno a Verona. La sua intenzione è quella di restare a Firenze nonostante con Muriel sia ancora più chiuso. Per adesso la realtà è questa, se poi a fine mercato le cose cambiassero allora tutto sarà ancora aperto"

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