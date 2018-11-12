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La Nazione, Thereau potrebbe rescindere il contratto. Non gioca da Marzo

L'ultima apparizione risale allo scorso 18 marzo, quando la Fiorentina scendeva in campo a Torino, vincendo 1-2. Tredici minuti per Cyril Thereau - con tanto di assist a referto - e da lì in poi, il n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 12:07
La Nazione, Thereau potrebbe rescindere il contratto. Non gioca da Marzo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
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L'ultima apparizione risale allo scorso 18 marzo, quando la Fiorentina scendeva in campo a Torino, vincendo 1-2. Tredici minuti per Cyril Thereau - con tanto di assist a referto - e da lì in poi, il niente. Infortuni, scarsa condizione e gerarchie ribaltate. Adesso, il francese, può partire: come riportato da La Nazione, la società viola sarebbe intenzionata a rescindere consensualmente il contratto con l'attaccante classe '83.

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