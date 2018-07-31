Thereau si ferma di nuovo, per lui una lesione del bicipite femorale destro

La Fiorentina informa che gli esami effettuali sul calciatore Cyril Therau, a seguito dell'infortunio occorso durante il quadrangolare di domenica scorsa, hanno evidenziato una lesione di primo grado...

La Fiorentina informa che gli esami effettuali sul calciatore Cyril Therau, a seguito dell'infortunio occorso durante il quadrangolare di domenica scorsa, hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso e sarà sottoposto a nuovi controlli nei prossimi giorni.

Fonte: violachannel.tv