Ag.Thereau: "Il ragazzo sta bene e non ha mai chiesto la cessione. Con la SPAL solo due parole.."

David Lasaracina, storico agente di Thereau, ha parlato sul futuro del proprio assistito a tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole..

David Lasaracina, agente di Cyrill Thereau, ha parlato a Tuttomercatoweb.com del suo assistito. Queste le sue parole: "Ha fatto un inizio di stagione fantastico, poi si è fatto male. Considerato l’infortunio e tutto quello che è successo dopo nel girone di ritorno è calato un po’. Ma il giocatore non si può mettere in discussione, è sempre andato in doppia cifra. Vedremo cosa proporrà il mercato, il ragazzo sta bene a Firenze. La SPAL? In questo momento non ci sono trattative particolari in corso. Qualche chiacchierata, il ragazzo non ci ha neppure chiesto di andare via. Se arriverà una situazione che renda contenti tutti, andremo via. Altrimenti rimarremo a Firenze".