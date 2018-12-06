SportMediaset, il Chievo dice no allo scambio Stepinski-Thereau
Finito ai margini del progetto Fiorentina, Cyril Thereau cerca una nuova squadra. L'attaccante francese negli ultimi giorni è stato accostato al Chievo, sua ex squadra che lo riceverebbe come contropa...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 16:23
Finito ai margini del progetto Fiorentina, Cyril Thereau cerca una nuova squadra. L'attaccante francese negli ultimi giorni è stato accostato al Chievo, sua ex squadra che lo riceverebbe come contropartita nella probabile cessione di Stepinski alla Fiorentina. Ma l'attaccante, secondo quanto trapela, non convince la dirigenza clivense che avrebbe fatto sapere alla Viola di non essere interessata alla proposta.
Fonte: Sport Mediaset