Thereau, un'occasione di mercato per tante squadre a gennaio. Il Bologna lo richiede

Sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina si parla del Bologna e delle difficoltà realizzative della squadra di Inzaghi. Joey Saputo, il presidente americano degli emiliano, ha in mente un vi...

Sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina si parla del Bologna e delle difficoltà realizzative della squadra di Inzaghi. Joey Saputo, il presidente americano degli emiliano, ha in mente un viaggio in Italia a fine mese e in quei giorni si capirà meglio che strategia adottare sul mercato. Il nome che più piace è quello di Cyril Théréau, in uscita a gennaio dalla Fiorentina. C’è la volontà di dare a Inzaghi una carta in più, un giocatore che dia delle garanzie e non una scommessa. Potrebbe essere il francese classe ’83, ormai ai margini nella squadra di Pioli ma con un ingaggio molto pesante In caso di partenza la Fiorentina potrebbe guardare in casa Spal.