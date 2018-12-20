Il Bologna vuole Thereau, e in cambio la Fiorentina potrebbe ricevere un nuovo regista
Interessante asse di mercato rilanciato dal Corriere di Bologna, che parla di uno scambio. La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista che giochi davanti alla difesa, in modo da poter mettere nu...
Interessante asse di mercato rilanciato dal Corriere di Bologna, che parla di uno scambio. La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista che giochi davanti alla difesa, in modo da poter mettere nuovamente Veretout nel suo ruolo naturale, e l’identikit giusto sembra essere Erick Pulgar,regista cileno del Bologna, che Corvino conosce bene. Il Bologna dal canto suo sembra essere interessato a Cyril Thereau, in uscita dalla Fiorentina. Si potrebbe concretizzare uno scambio con indennizzo a favore dei felsinei di qualche milione.