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Il Bologna vuole Thereau, e in cambio la Fiorentina potrebbe ricevere un nuovo regista

Interessante asse di mercato rilanciato dal Corriere di Bologna, che parla di uno scambio. La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista che giochi davanti alla difesa, in modo da poter mettere nu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2018 13:03
Il Bologna vuole Thereau, e in cambio la Fiorentina potrebbe ricevere un nuovo regista -
Rassegna Stampa
Veretout
Thereau
Pulgar
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Interessante asse di mercato rilanciato dal Corriere di Bologna, che parla di uno scambio. La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista che giochi davanti alla difesa, in modo da poter mettere nuovamente Veretout nel suo ruolo naturale, e l’identikit giusto sembra essere Erick Pulgar,regista cileno del Bologna, che Corvino conosce bene. Il Bologna dal canto suo sembra essere interessato a Cyril Thereau, in uscita dalla Fiorentina. Si potrebbe concretizzare uno scambio con indennizzo a favore dei felsinei di qualche milione.

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