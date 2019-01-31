Thereau: "A Firenze stavo bene ma io mi sento ancora un giocatore e voglio giocare"

Cyril Thereau parla così ai microfoni di Sky dopo il trasferimento al Cagliari: “Da qualche tempo la situazione era complicata: a Firenze stavo bene, ma mi sento ancora in forma e ho voglia di giocare...

A cura di Redazione Labaroviola 31 gennaio 2019 19:56

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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