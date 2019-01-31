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Thereau: "A Firenze stavo bene ma io mi sento ancora un giocatore e voglio giocare"

Cyril Thereau parla così ai microfoni di Sky dopo il trasferimento al Cagliari: “Da qualche tempo la situazione era complicata: a Firenze stavo bene, ma mi sento ancora in forma e ho voglia di giocare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 19:56
Thereau: "A Firenze stavo bene ma io mi sento ancora un giocatore e voglio giocare" - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Cyril Thereau parla così ai microfoni di Sky dopo il trasferimento al Cagliari: “Da qualche tempo la situazione era complicata: a Firenze stavo bene, ma mi sento ancora in forma e ho voglia di giocare”.

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