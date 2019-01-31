Thereau: "A Firenze stavo bene ma io mi sento ancora un giocatore e voglio giocare"
Cyril Thereau parla così ai microfoni di Sky dopo il trasferimento al Cagliari: “Da qualche tempo la situazione era complicata: a Firenze stavo bene, ma mi sento ancora in forma e ho voglia di giocare...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 19:56
Cyril Thereau parla così ai microfoni di Sky dopo il trasferimento al Cagliari: “Da qualche tempo la situazione era complicata: a Firenze stavo bene, ma mi sento ancora in forma e ho voglia di giocare”.
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