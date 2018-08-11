Tuttosport, la Spal corteggia Thereau. Il giocatore chiuso dai colleghi in attacco è in uscita

Come riportato da Tuttosport, l’attaccante francese della Fiorentina Cyril Thereau è in uscita dalla squadra viola visto il sovraffollamento offensivo derivato dagli arrivi di Pjaca e Mirallas. Ecco c...

Come riportato da Tuttosport, l’attaccante francese della Fiorentina Cyril Thereau è in uscita dalla squadra viola visto il sovraffollamento offensivo derivato dagli arrivi di Pjaca e Mirallas. Ecco che la Spal si fa ancora una volta avanti per lui e nell’ultima parte di mercato, l’affare potrebbe concretizzarsi. Seguiranno sviluppi