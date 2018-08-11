Labaro Viola

Tuttosport, la Spal corteggia Thereau. Il giocatore chiuso dai colleghi in attacco è in uscita

Come riportato da Tuttosport, l’attaccante francese della Fiorentina Cyril Thereau è in uscita dalla squadra viola visto il sovraffollamento offensivo derivato dagli arrivi di Pjaca e Mirallas. Ecco c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2018 13:47
Tuttosport, la Spal corteggia Thereau. Il giocatore chiuso dai colleghi in attacco è in uscita - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
Calciomercato
Spal
Thereau
Condividi

Come riportato da Tuttosport, l’attaccante francese della Fiorentina Cyril Thereau è in uscita dalla squadra viola visto il sovraffollamento offensivo derivato dagli arrivi di Pjaca e Mirallas. Ecco che la Spal si fa ancora una volta avanti per lui e nell’ultima parte di mercato, l’affare potrebbe concretizzarsi. Seguiranno sviluppi

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok