Thereau sta tornando a Moena. È fuori dal progetto. La decisione sul suo futuro...

Toccata e fuga. Il tempo di una "chiacchierata" sul futuro. Cyril Thereau dunque, dopo il confronto con Joe Barone e Daniele Pradè a Milano per parlare del contratto dell'attaccante, sta ritornando in...

A cura di Redazione Labaroviola 16 luglio 2019 18:43

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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