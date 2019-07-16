Thereau sta tornando a Moena. È fuori dal progetto. La decisione sul suo futuro...
Toccata e fuga. Il tempo di una "chiacchierata" sul futuro. Cyril Thereau dunque, dopo il confronto con Joe Barone e Daniele Pradè a Milano per parlare del contratto dell'attaccante, sta ritornando in...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 18:43
Toccata e fuga. Il tempo di una "chiacchierata" sul futuro. Cyril Thereau dunque, dopo il confronto con Joe Barone e Daniele Pradè a Milano per parlare del contratto dell'attaccante, sta ritornando in ritiro a Moena. Il giocatore è fuori dal progetto ma ha ancora un anno di contratto che il francese vorrebbe comunque onorare (figlio va a scuola a Firenze). Ogni decisione (compresa la rescissione, che gli è stata proposta oggi dalla dirigenza) verrà dunque presa in un secondo momento.
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