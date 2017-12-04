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Nazione: l'allenatore del Cagliari Lopez ha chiesto ai suoi dirigenti Maxi Olivera. L'operazione...

Su La Nazione si parla anche di mercato. Il Cagliari si è mosso. L’obiettivo è Maxi Olivera richiesto esplicitamente ai suoi dirigenti dal tecnico Lopez, connazionale, dell’esterno della Fiorentina. I...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 08:36
Nazione: l'allenatore del Cagliari Lopez ha chiesto ai suoi dirigenti Maxi Olivera. L'operazione... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Su La Nazione si parla anche di mercato. Il Cagliari si è mosso. L’obiettivo è Maxi Olivera richiesto esplicitamente ai suoi dirigenti dal tecnico Lopez, connazionale, dell’esterno della Fiorentina. I viola sono pronti a trattare e l’operazione che può prendere corpo a gennaio sembra piuttosto semplice: prestito secco fino a giugno con diritto di riscatto che il Cagliari può far valere o meno.

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