Olivera e la lamentela dei vicini che non lo fanno dormire...

Come tanti cittadini normali, anche Maxi Olivera ha problemi condominiali...

Anche a Firenze e più precisamente in casa Olivera ci sono problemi condominiali. Ebbene il terzino sinistro della Fiorentina, anche attraverso la sua pagina instagram, si è lamentato dei rumori assidui e forti del suo vicino di casa colpevole, secondo Olivera, di svegliarlo sempre troppo presto la mattina. Olivera infatti, al contrario di molti suoi colleghi, non abita in una villa fuori città o lontano dai rumori, ma abita in un condominio in piena Firenze. Scelta che lo avvicina tanto alla vita dei comuni cittadini, anche nelle lamentele...