Maxi Olivera: "Vorrei restare qui ma sono della Fiorentina, serve trovare un accordo"
Queste le parole rilasciate da Maxi Olivera fresco campione d'Uruguay con l'Olimpia Asunción a Union FC: "Il mio inizio di stagione è stato condizionato da un infortunio poi ho cercato di recuperare e...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 20:21
Queste le parole rilasciate da Maxi Olivera fresco campione d'Uruguay con l'Olimpia Asunción a Union FC: "Il mio inizio di stagione è stato condizionato da un infortunio poi ho cercato di recuperare e di dare tutto quello che ho in campo. Il mio futuro? Non lo so, voglio restare ma non dipende solo da me, bisognerà trovare un accordo perchè sono un calciatore della Fiorentina".