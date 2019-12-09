Maxi Olivera: "Vorrei restare qui ma sono della Fiorentina, serve trovare un accordo"

Queste le parole rilasciate da Maxi Olivera fresco campione d'Uruguay con l'Olimpia Asunción a Union FC: "Il mio inizio di stagione è stato condizionato da un infortunio poi ho cercato di recuperare e...

A cura di Redazione Labaroviola 09 dicembre 2019 20:21

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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