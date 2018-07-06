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Corriere dello sport, Maxi Olivera e Cristoforo hanno chiesto la cessione. Corvino li piazzerà al miglior offerente

Come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, due dei giocatori meno fondamentali per lo scacchiere di Pioli: Cristoforo e Maxi Olivera hanno chiesto di essere ceduti. Corvino dunqu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 10:45
Corriere dello sport, Maxi Olivera e Cristoforo hanno chiesto la cessione. Corvino li piazzerà al miglior offerente - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, due dei giocatori meno fondamentali per lo scacchiere di Pioli: Cristoforo e Maxi Olivera hanno chiesto di essere ceduti. Corvino dunque all’opera per piazzare i due giocatori uruguaiani al miglior offerente.

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