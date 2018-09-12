La Nazione, per Maxi Olivera si complicano le cose. Corvino tenta di piazzarlo ma probabilmente rimarrà da separato in casa

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, Maxi Olivera con ogni probabilità rimarrà da separato in casa fino alla finestra del mercato di Gennaio perchè, in Messico (destinazione gradita al...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, Maxi Olivera con ogni probabilità rimarrà da separato in casa fino alla finestra del mercato di Gennaio perchè, in Messico (destinazione gradita al calciatore) le trattative sono saltate. Corvino sta tentando di piazzare il extremis il terzino dove il mercato è ancora aperto: Israele (stato dove Freitas ha buoni contatti), San Marino, Congo e due isole caraibiche. Pioli non convocherà più il ragazzo che vivrà così i suoi ultimi mesi in viola...