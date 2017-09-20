Corriere dello Sport, Maxi Olivera può giocare titolare contro la Juventus questa sera. Più difensivo rispetto a Biraghi

Potrebbe toccare a Maxi Olivera contro la Juventus dal primo minuto sulla fascia sinistra. Il "concorrente" Biraghi è troppo offensivo...

I cambi di formazione per la partita di questa sera rispetto all'undici iniziale che ha battutto il Bologna sabato, alla fine potrebbero essere due ed entrambi riguardano il ruolo degli esterni. La sfida dell'Allianz Stadium infatti potrebbe vedere in campo sia Maxi Olivera sia Laurini, entrambi ritenuti più "difensivi" rispetto a Biraghi e Gaspar e dunque più adeguati a fronteggiare un avversario come la Juventus. Per il resto nessuna sorpresa, con Chiesa, Benassi e Thereau a sostegno di Simeone in attacco.

Corriere dello Sport