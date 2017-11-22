Scambio con Milan e Trabzonspor: Antonelli alla Fiorentina e Maxi Olivera in Turchia. La situazione...
Come spiega questa mattina Tuttosport, con il possibile approdo in viola di Luca Antonelli dal Milan (il giocatore fino ad oggi ha collezionato appena 316’ con Montella e, a differenza dello scorso ag...
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2017 09:32
Come spiega questa mattina Tuttosport, con il possibile approdo in viola di Luca Antonelli dal Milan (il giocatore fino ad oggi ha collezionato appena 316’ con Montella e, a differenza dello scorso agosto, questa volta potrebbe non dire di no alle offerte della Fiorentina), potrebbe avvenire anche qualcosa sul fronte delle uscite per il club dei Della Valle. In particolare, a salutare potrebbe essere Maxi Olivera, che sembra essere ancora nel mirino del Trabzonspor.