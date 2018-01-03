Pedullà: Maxi Olivera ha accettato il Cagliari, Diego Lopez decisivo. I club trattano. Antonelli…

Secondo quanto riportato dal sito dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Maxi Olivera avrebbe accettato il trasferimento al Cagliari. Il lavoro del tecnico dei sardi, Diego Lopez, ha spinto molto pe...

Secondo quanto riportato dal sito dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Maxi Olivera avrebbe accettato il trasferimento al Cagliari. Il lavoro del tecnico dei sardi, Diego Lopez, ha spinto molto per questa operazione. Ora serve l’intesa tra i due club, ma le basi per arrivare ad un accordo ci sono. La Fiorentina, nel frattempo, sta pensando sempre ad Antonelli, obiettivo dello scorso agosto, ma il problema più che dal Milan riguarda la cifra dell’ingaggio. Ci sarà tempo e modo per riparlarne.