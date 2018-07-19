Dall'Argentina: il River Plate su Maxi Olivera, la cessione ora è più vicina...

Maxi Olivera non rientra più nei piani di Stefano Pioli. L'esterno uruguaiano, dopo un precampionato nel quale è stato impiegato poco e spesso fuori ruolo, lascerà la Fiorentina. La società gigliata è...

Maxi Olivera non rientra più nei piani di Stefano Pioli. L'esterno uruguaiano, dopo un precampionato nel quale è stato impiegato poco e spesso fuori ruolo, lascerà la Fiorentina. La società gigliata è al lavoro per trovarli una nuova collocazione e, stando alle indiscrezioni, sembra che qualcuno si sia già fatto avanti. Infatti, secondo quanto riporta Radio Continental, pare che il River Plate sia alla ricerca di un laterale ed il profilo dell'attuale giocatore della Fiorentina potrebbe essere gradito dagli argentini.