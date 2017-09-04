Retroscena Maxi Olivera, la Fiorentina aveva detto si alla cessione e avrebbe puntato su Ranieri terzino sinistro della primavera

Olivera ha rifiutato il trasferimento al Trabzonspor mentre la Fiorentina aveva già deciso come lo avrebbe sostituito. Una soluzione intrigante

È stata la notizia degli ultimi 3 giorni, il club turco del Trabzonspor fortemente interessato al terzino sinistro della Fiorentina Maxi Olivera, il club viola non ha detto no alla proposta e dopo aver valutato tutto si era anche detta disposta ad accettare la richiesta del club turco. Però a bloccare tutto è stato lo stesso calciatore che è voluto restare a Firenze rifiutando chiaramente l'offerta.

La società viola aveva pensato, con la cessione di Olivera, di promuovere saldamente in prima squadra Luca Ranieri, terzino sinistro della Fiorentina classe 99 che negli ultimi due anni è stato il titolare in primavera. Ranieri ha svolto anche tutto il ritiro estivo con la squadra di Pioli a Moena e ha fatto una buona impressione al nuovo tecnico gigliato. Segno del fatto che Corvino crede in lui il rinnovo di contratto firmato a giugno fino al 2021.

Con l'eventuale cessione di Olivera, il giovane terzino nato in Liguria si sarebbe giocato il posto con Biraghi per un duello tutto italiano. Peccato per Ranieri, sperando che in futuro possa arrivare anche il suo momento tra i grandi.

Flavio Ognissanti