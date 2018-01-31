Pedullà: rifiutata offerta Nottingham Forest per Maxi, il Getafe offre 3 mln per Cristoforo
Il mercato di gennaio è ormai agli sgoccioli e la Fiorentina, dopo la cessione di Babacar, continua a lavorare sul fronte delle uscite. Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, pare che la società...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 22:49
Il mercato di gennaio è ormai agli sgoccioli e la Fiorentina, dopo la cessione di Babacar, continua a lavorare sul fronte delle uscite. Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, pare che la società gigliata abbia da prima rifiutato un'offerta, presentata dal Nottingham Forest, per Maxi Olivera mentre il Getafe si sarebbe fatto avanti per l'acquisto di Cristoforo, offrendo una cifra prossima ai 3 milioni.