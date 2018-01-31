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Pedullà: rifiutata offerta Nottingham Forest per Maxi, il Getafe offre 3 mln per Cristoforo

Il mercato di gennaio è ormai agli sgoccioli e la Fiorentina, dopo la cessione di Babacar, continua a lavorare sul fronte delle uscite. Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, pare che la società...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 22:49
Pedullà: rifiutata offerta Nottingham Forest per Maxi, il Getafe offre 3 mln per Cristoforo - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il mercato di gennaio è ormai agli sgoccioli e la Fiorentina, dopo la cessione di Babacar, continua a lavorare sul fronte delle uscite. Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, pare che la società gigliata abbia da prima rifiutato un'offerta, presentata dal Nottingham Forest, per Maxi Olivera mentre il Getafe si sarebbe fatto avanti per l'acquisto di Cristoforo, offrendo una cifra prossima ai 3 milioni.

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