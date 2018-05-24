Olivera: "Con Pioli non ho giocato come pensavo, situazione uguale a Cristoforo"

Maxi Olivera e Cristoforo sono tornati in Uruguay e non sono contenti della loro stagione con la maglia della Fiorentina, causa un minutaggio sempre molto basso.Queste le parole di Maxi Olivera: "La F...

Maxi Olivera e Cristoforo sono tornati in Uruguay e non sono contenti della loro stagione con la maglia della Fiorentina, causa un minutaggio sempre molto basso.

Queste le parole di Maxi Olivera: "La Fiorentina quest’anno ha cambiato allenatore, è arrivato Pioli e non ho avuto lo spazio che pensavo. La stessa situazione l’ha vissuta anche Cristoforo".

Queste invece le parole di Cristoforo: "Ho avuto alcuni colloqui con i dirigenti del Peñarol: sono sempre disponibile a tornare, ma per il momento non c’è nulla di concreto. Non ho ancora parlato con il mio agente perché sto aspettando di ricevere una chiamata da lui ma posso dirvi che sicuramente non continuerò a giocare nella Fiorentina"