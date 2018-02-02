ACF si schiera al fianco di Maxi Olivera e Cristoforo: "Rispetto per i nostri tesserati"

Da tempo assistiamo su vari media a numerose analisi relative ai nostri tesserati Sebastian Cristoforo e Maxi Olivera, nonché di Carlos Sanchez (Centrocampista titolare della Nazionale Colombiana, ced...

Da tempo assistiamo su vari media a numerose analisi relative ai nostri tesserati Sebastian Cristoforo e Maxi Olivera, nonché di Carlos Sanchez (Centrocampista titolare della Nazionale Colombiana, ceduto nei giorni scorsi all’Espanyol).

La società viola, pur rispettando il diritto di critica di giornalisti e opinionisti, intende tutelare la professionalità e la rispettabilità dei propri calciatori, spesso, ingiustamente, considerati mediaticamente delle semplici “comparse” o addirittura dei calciatori “inutili”, giocatori senza un curriculum all’altezza della Fiorentina.

Proprio in quest’ottica vorremmo ricordare che il calciatore Maxi Olivera, prelevato dal Penarol, con il quale aveva vinto lo scudetto nella stagione precedente il suo arrivo, ha collezionato in maglia viola 30 presenze e 2 assist.

Con Maxi in campo sono state perse 7 gare, mentre 23 sono stati i risultati positivi ottenuti dalla Fiorentina, tra questi ricordiamo le vittorie, in cui Olivera era TITOLARE, contro la Juventus (in campo per 90 minuti) e la Lazio nel campionato passato.

Allo stesso modo Sebastian Cristoforo, calciatore acquistato dal Siviglia, Club con il quale aveva vinto 3 Europa League, ha collezionato in maglia viola 30 presenze, con 1 gol e 2 assist, contribuendo alla vittoria della sua squadra in 17 occasioni.

L’importanza di un calciatore, e questo vale per tutti i professionisti di questo sport, si misura sì nel talento, ma anche nell’impegno, nella professionalità e nei giusti comportamenti all’interno di un gruppo, e, sicuramente, non soltanto nel valore economico e negli stipendi. Riconosciamo il diritto e la libertà di critica, ma altresì riteniamo doveroso chiedere il rispetto per professionisti che hanno contribuito, contribuiscono e contribuiranno affinché la Fiorentina ottenga risultati importanti.

Fonte: violachannel.tv