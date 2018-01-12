Gazzetta Dello Sport, M.Olivera al Cagliari non è cosa fatta, si complica la trattativa...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna alla sezione dedicata al calciomercato, si parla della trattativa Maxi Olivera - Cagliari. Non è cosa fatta, anzi, il tutto se...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna alla sezione dedicata al calciomercato, si parla della trattativa Maxi Olivera - Cagliari. Non è cosa fatta, anzi, il tutto sembra tremendamente complicato. Il trasferimento dell'Uruguagio in terra sarda sembra andare verso la fumata nera. Ecco perchè il club rossoblù starebbe cercando di tutelarsi bussando alla porta della Sampdoria per Dodò, vecchia conoscenza dell'Inter. Il futuro di Olivera è la Fiorentina?