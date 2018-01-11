TMW: Cagliari in pressing su Maxi Olivera, ma i viola non vogliono cederlo in prestito
Cagliari al lavoro, in entrata ed in uscita. Ancora attesa per Maxi Olivera della Fiorentina. I viola al momento non sembrano orientati a cedere il giocatore in prestito, se ne riparlerà tra qualche g...
A cura di Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 12:22
Cagliari al lavoro, in entrata ed in uscita. Ancora attesa per Maxi Olivera della Fiorentina. I viola al momento non sembrano orientati a cedere il giocatore in prestito, se ne riparlerà tra qualche giorno.
Fonte: TuttoMercatoWeb.com