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TMW: Cagliari in pressing su Maxi Olivera, ma i viola non vogliono cederlo in prestito

Cagliari al lavoro, in entrata ed in uscita. Ancora attesa per Maxi Olivera della Fiorentina. I viola al momento non sembrano orientati a cedere il giocatore in prestito, se ne riparlerà tra qualche g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 12:22
TMW: Cagliari in pressing su Maxi Olivera, ma i viola non vogliono cederlo in prestito - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Cagliari al lavoro, in entrata ed in uscita. Ancora attesa per Maxi Olivera della Fiorentina. I viola al momento non sembrano orientati a cedere il giocatore in prestito, se ne riparlerà tra qualche giorno.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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