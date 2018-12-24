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Cm.com, Maxi Olivera ai saluti: ecco dove giocherà il terzino

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com e dai media uruguaiani, Maxi Olivera è a un passo dal Club Olimpia squadra militante nel campionato paraguaiano. Il terzino sinistro duanque lascerà la Fi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2018 11:51
Cm.com, Maxi Olivera ai saluti: ecco dove giocherà il terzino - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Maxi Olivera
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Maxi Olivera
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Secondo quanto riportato da Calciomercato.com e dai media uruguaiani, Maxi Olivera è a un passo dal Club Olimpia squadra militante nel campionato paraguaiano. Il terzino sinistro duanque lascerà la Fiorentina nel mercato di gennaio.

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