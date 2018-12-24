Cm.com, Maxi Olivera ai saluti: ecco dove giocherà il terzino
Secondo quanto riportato da Calciomercato.com e dai media uruguaiani, Maxi Olivera è a un passo dal Club Olimpia squadra militante nel campionato paraguaiano. Il terzino sinistro duanque lascerà la Fi...
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2018 11:51
Secondo quanto riportato da Calciomercato.com e dai media uruguaiani, Maxi Olivera è a un passo dal Club Olimpia squadra militante nel campionato paraguaiano. Il terzino sinistro duanque lascerà la Fiorentina nel mercato di gennaio.