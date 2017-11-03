Il procuratore di Cristoforo e Maxi Olivera al centro sportivo per incontrare Corvino. Il motivo dell'incontro

Come riporta Radio Bruno, il procuratore di Cristoforo e Maxi Olivera Daniel Delgado è stato al centro sportivo viola oggi per parlare con il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. Ogge...

Come riporta Radio Bruno, il procuratore di Cristoforo e Maxi Olivera Daniel Delgado è stato al centro sportivo viola oggi per parlare con il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. Oggetto della discussione le intenzioni della società viola riguardo Cristoforo e Olivera, fin qui quasi mai utilizzati dal tecnico Pioli. E con il mercato di gennaio che si avvicina sempre di più...