Tutte le foto e i video della festa dei giocatori viola di Halloween. Olivera protagonista assoluto

Una festa di tutti i giocatori viola e lo staff tecnico della Fiorentina. Una festa nella location fiorentina di Villa Cora in onore della ricorrenza di Halloween. Tutti i calciatori si sono mascherat...

Una festa di tutti i giocatori viola e lo staff tecnico della Fiorentina. Una festa nella location fiorentina di Villa Cora in onore della ricorrenza di Halloween. Tutti i calciatori si sono mascherati in un clima di grande gioia e serenità, segno di un grande gruppo. A turno ci sono state anche le esibizioni sul palco allestito dalla sala. Showman della serata Maxi Olivera che girava in bicicletta. Lafont, Veretout, Eysseric, Thereau ed Edimilson si sono mascherati invece da sequestratori della famosa serie "La Casa De Papel". Ecco le foto e i video della serata.





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