Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Yazici e offre 15 milioni al Trabzonspor. Svolta in attacco?
Un'indiscrezione forte, ancora da verificare al 100%, arriva in queste ore dalla Turchia. La Fiorentina avrebbe offerto 15 milioni di euro per l’acquisto della stella del Trabzonspor, Yusuf Yazıcı, 21...
Un'indiscrezione forte, ancora da verificare al 100%, arriva in queste ore dalla Turchia. La Fiorentina avrebbe offerto 15 milioni di euro per l’acquisto della stella del Trabzonspor, Yusuf Yazıcı, 21 anni, centrocampista che è già nel giro della nazionale maggiore. Lo scrive Fotomac, un sito molto autorevole della Turchia. La Fiorentina vorrebbe con questo gioiellino risolvere i suoi problemi offensivi. L'offerta di 15 milioni non soddisfa pienamente il club turco, ma con l'inserimento di alcuni bonus o di una percentuale sulla rivendita si potrebbe chiudere l'operazione. La Fiorentina deve sbrigarsi perchè la concorrenza non manca.