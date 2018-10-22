SCHEDA: Le caratteristiche del talento Yazici, per cui la Fiorentina ha offerto 15 milioni

Nome completo: Yusuf YazıcıData di nascita: 29/01/1997Club di appartenza: TrabznsporLuogo di nascita: Trabzon (Turchia)Età: 21Altezza: 185 cmNazionalità: TurchiaPosizione: Prevalentemente trequartista...

Nome completo: Yusuf Yazıcı

Data di nascita: 29/01/1997

Club di appartenza: Trabznspor

Luogo di nascita: Trabzon (Turchia)

Età: 21

Altezza: 185 cm

Nazionalità: Turchia

Posizione: Prevalentemente trequartista e mezz'ala

Piede: mancino

Scandenza contratto: 2022

Caratteristiche tecniche

La recente crescita sotto la guida di Karaman fa di Yazici uno dei più promettenti elementi della Süper Lig turca. Il Trabzonspor, ha guadagnato enorme fiducia nei propri mezzi, permettendo al tecnico di poter sperimentare, mandando in campo anche giovani talenti. Cambio di passo, visione di gioco, velocità nel pensiero e nei piedi, aiutati dalla facilità nel controllo della palla, stanno portando Yazıcı verso la Nazionale di Fatih Terim e il suo esordio è atteso per le prossime convocazioni a fine maggio 2017. Il giocatore adesso ha già dieci presenze all'attivo in nazionale maggiore, nonostante la tenerissima età. Spostato sulla trequarti, non sempre Yazıcı ha dato il miglior apporto difensivo possibile. È portato a dare un contributo più continuo all’azione quando la sua squadra gioca palla a terra, in fase offensiva. Deve dunque crescere in caso di approdo nel calcio italiano.

Carriera

Il suo esordio ufficiale avviene nella stagione 2015/2016, nel finale di un anno che vede ben poche soddisfazioni per il suo Trabzonspor. Alcuni giovani vengono lanciati nella mischia, lui si fa trovare pronto. Emerge fin da subito la sua enorme duttilità: dal suo ruolo originario di centrocampista centrale viene talvolta spostato in avanti, e in un’occasione è persino costretto a fare il terzino. Le sue caratteristiche rendono meglio nel cuore del gioco, e se ne accorgono tutti nel 6-0 al Rizespor nel “derby del Mar Nero” di fine stagione: 2 gol, 2 assist per il ragazzo di Trebisonda, che nonostante un inizio di stagione da comprimario si confermerà completamente nell’annata successiva. Il 2016/2017 è l’anno di Yazıcı, una delle rivelazioni dell’intero campionato: a continuare il suo percorso di crescita con mister Ersun Yanal arrivano un gol (splendido sinistro a giro) nella vittoria casalinga contro il Galatasaray e la sontuosa prestazione contro il Beşiktaş. Il nuovo stadio del Trabzonspor ha una stella ventenne, cresciuta a pochi passi da lì: l’umile tifoso azzurro-granata Yusuf Yazıcı. Continua la sua carriera in crescendo fino a realizzare dieci presenza in nazionale maggiore

Pro e contro

PRO Sinistro vellutato, visione tattica, dribbling, velocità, età adatta al progetto Fiorentina

CONTRO Attitudine alla fase difensiva scarsa, uso del piede destro non ottimale, costo del cartellino

Stato della trattativa

Abbiamo conferme sul fatto che Yazici sia un giocatore che piace alla Fiorentina. Tuttavia, non esiste ancora una certezza assoluta che la Fiorentina abbia offerto realmente 15 milioni. E' un giocatore che la Fiorentina vorrebbe per migliorare sensibilmente il reparto offensivo e per avere un tipo di giocatore diverso. Un trequartista di passo ed inserimento è un po' il giocatore che manca a questo Fiorentina

Lorenzo Bigiotti