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Notizie Yazici Fiorentina

Yazici è osservato dalla Fiorentina, ma una trattativa tra club per il momento non esiste

24 ottobre 2018 12:44

Yazici, l'agente del giocatore atteso in Italia per chiudere l'operazione con i viola

24 ottobre 2018 10:49

La Nazione conferma, la Fiorentina può chiudere per Yazici a gennaio

23 ottobre 2018 11:35

Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Yazici e offre 15 milioni al Trabzonspor. Svolta in attacco?

22 ottobre 2018 11:58

SCHEDA: Le caratteristiche del talento Yazici, per cui la Fiorentina ha offerto 15 milioni

22 ottobre 2018 11:57

Retroscena Yazici, la Fiorentina in estate aveva offerto 15 milioni. Adesso è sfida a City e Liverpool

20 ottobre 2018 14:17

Media turchi, la Fiorentina ci prova per il talentuoso Yazici

09 agosto 2018 10:25

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