Notizie Yazici Fiorentina

Yazici è osservato dalla Fiorentina, ma una trattativa tra club per il momento non esiste
24 ottobre 2018 12:44
Yazici, l'agente del giocatore atteso in Italia per chiudere l'operazione con i viola
24 ottobre 2018 10:49
La Nazione conferma, la Fiorentina può chiudere per Yazici a gennaio
23 ottobre 2018 11:35
Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Yazici e offre 15 milioni al Trabzonspor. Svolta in attacco?
22 ottobre 2018 11:58
SCHEDA: Le caratteristiche del talento Yazici, per cui la Fiorentina ha offerto 15 milioni
22 ottobre 2018 11:57
Retroscena Yazici, la Fiorentina in estate aveva offerto 15 milioni. Adesso è sfida a City e Liverpool
20 ottobre 2018 14:17
Media turchi, la Fiorentina ci prova per il talentuoso Yazici
09 agosto 2018 10:25
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