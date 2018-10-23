La Nazione conferma, la Fiorentina può chiudere per Yazici a gennaio

Il quotidiano La Nazione fa il punto sull'interesse della Fiorentina per Yusuf Yazici, di cui vi avevamo parlato ieri clicca per leggere la scheda. Già in estate la Fiorentina si era mossa per lui con...

Il quotidiano La Nazione fa il punto sull'interesse della Fiorentina per Yusuf Yazici, di cui vi avevamo parlato ieri clicca per leggere la scheda. Già in estate la Fiorentina si era mossa per lui con un'offerta ufficiale da 12 milioni, ma i turchi avevano risposto picche chiedendone almeno 16. Yazici alla fine è rimasto a Trebisonda e a gennaio la situazione potrebbe essere diversa rispetto all'estate. La Fiorentina vuole farsi trovare pronta offrendo la stessa cifra ed è eventualmente pronta chiudere per il giocatore