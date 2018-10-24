Yazici, l'agente del giocatore atteso in Italia per chiudere l'operazione con i viola

Sono ore calde per quanto riguarda il futuro del centrocampista e stella del Trabzonspor, Yusuf Yazici. La Nazione scrive stamani che il suo procuratore è in procinto di sbarcare a Firenze. Dovrebbe f...

A cura di Redazione Labaroviola 24 ottobre 2018 10:49

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