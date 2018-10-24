Yazici, l'agente del giocatore atteso in Italia per chiudere l'operazione con i viola
Sono ore calde per quanto riguarda il futuro del centrocampista e stella del Trabzonspor, Yusuf Yazici. La Nazione scrive stamani che il suo procuratore è in procinto di sbarcare a Firenze. Dovrebbe f...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2018 10:49
Sono ore calde per quanto riguarda il futuro del centrocampista e stella del Trabzonspor, Yusuf Yazici. La Nazione scrive stamani che il suo procuratore è in procinto di sbarcare a Firenze. Dovrebbe farlo in occasione del match contro la Roma, il prossimo sabato. Sarà un'occasione per provare a chiudere l'operazione, con il giocatore che viene valutato dodici milioni mentre i turchi ne richiedono almeno quindici