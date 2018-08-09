Media turchi, la Fiorentina ci prova per il talentuoso Yazici

Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, la Fiorentina resta interessata a Yusuf Yazici, centrocampista dalle grandi prospettive

Secondo quanto raccolto dai colleghi turchi, la Fiorentina starebbe continuando la trattativa per uno dei prospetti piú interessanti del calcio turco. I viola avevano già offerto 12 milioni per Yusuf Yazici, giovane centrocampista in forza al Trabzonspor. Nei giorni scorsi peró, il presidente della squadra turca avrebbe dichiarato di vendere il giocatore per non meno di 17 milioni. La Fiorentina resta comunque affacciata alla Finestra